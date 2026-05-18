Hrvatska: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača

ZAGREB - Muškarac star 50 godina osumnjičen za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice Luke M. uhapšen je i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, saopštila je jutros hrvatska policija.

Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote uveče tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice Luke M, prenosi portal Index.hr. Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve kuće, grad je od tada pod policijskom opsadom, zbog potrage su bili zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju svoje domove. Direktor hrvatske policije Nikola