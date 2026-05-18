Košarkaši Partizana bolji od Zvezde za 1:0 u polufinalu ABA lige

BEOGRAD - Košarkaši Partizana savladali su večeras Crvenu zvezdu rezultatom 100:94 i poveli 1:0 u polufinalu ABA lige.

Crno-beli su prelomili meč u trećoj četvrtini koju su dobili (26:13), imali su "plus 16" na tri minuta pre kraja, ali su ipak u finišu spašavali pobedu. Dvejn Vašington ubacio je 23 poena, Sterling Braun 16, a Karlik Džons 15 poena. Kod Zvezde Džordan Nvora postigao je 31 poen, a Džared Batler 18. Drugi meč u seriji igra se u čevrtak u hali "Aleksandar Nikolić" od 20 sati. Eventualna majstorica zakazana je za ponedeljak.