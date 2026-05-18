NOVI SAD - U Srbiji će ujutru iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost, navodu se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana sutra će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša od 19 do 22. U Novom Sadu će ujutru biti pretežno vedro, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 9 stepeni, a