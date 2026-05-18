Pezeškijan poručio dok Tramp zaoštrava retoriku: Iran nikada neće pokleknuti

TEHERAN - Iranski predsednik Masud Pezeškijan danas je obećao da neće pokleknuti ni pred jednom silom, niti žrtvovati dostojanstvo nacije, nakon najnovijeg zaoštravanja ratne retorike američkog predsednika Donalda Trampa, preneli su iranski mediji.

Pezeškijan je izjavio da neprijatelj, pošto nije uspeo da baci Iran na kolena za tri dana, sada pokušava da stvori podelu između iranskog naroda i njegovih zvaničnika, prenosi iranski Press TV. Nećemo pokleknuti. Nikada se neću pokloniti nijednoj sili. Nećemo žrtvovati dostojanstvo zemlje zarad traženja udobnosti i naših sopstvenih želja, ali moramo da upravljamo zemljom sa razboritošću i mudrošću, dodao je on. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp