Predsednik: Sutra ili prekosutra u Beogradu sastanci timova za obezbeđivanje rezervi energenata

BAKU - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je održao važne sastanke sa zvaničnicima stranih zemalja u Bakuu, gde je učestvovao na 13. Svetskom urbanom forumu i najavio da će po povratku u Beograd već sutra ili prekosutra održati sastanke sa timovima kako bi se obezbedile rezerve enegenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija.

On je istakao da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. "Sve postaje komplikovanije, sve postaje teže, i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize. Mi ćemo morati da imamo, čim se vratimo u zemlju, koliko sutra ili prekosutra, da imamo sastanak novih timova", rekao je Vučić novinarima. Kaže da je sa ministrom finansija Sinišom Mali već razgovarao o tome jer su, kako je rekao, pred nama teška i izazovna