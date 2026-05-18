Vasiljević: Neće biti zaštićenih u slučaju pucnjave na Dedinju; Policajci koji budu radili poslove nespojive sa službom dobiće otkaz

BEOGRAD - Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da su u potragu za telom A. N, koji je nestao 12. maja, uključeni i pripadnici Vojske Srbije, kao i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i UKP, koji trenutno pretražuju jezero u okolini Beograda i okolinu jezera.

Vasiljević je naveo da je u prethodnim danima pronađeno vozilo marke "hjundai", za koje se sumnja da su ga koristila uhapšena lica, a u kom su brojni tragovi, odnosno sona kiselina, rukavice i hauba koja ne pripada tom vozilu i na kojoj su crveni tragovi, koji su, kako se sumnja, tragovi krvi. Vasiljević je za TV Prva rekao da srpska policija, zajedno sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, intenzivno radi na rasvetljavanju teškog krivičnog dela i da su svi resursi