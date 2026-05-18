Vlada donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 31. maja

BEOGRAD - Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u Službenom glasniku.

Akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Odluka je doneta 14. maja, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Privremeno su smanjeni iznosi akciza koji su utvrđeni u skladu sa Zakonom o akcizama. Odluka je počela da se primenjuje 16. maja i važiće zaključno sa 31. majem 2026. godine, a potpisao