Vučić danas na Svetskom urbanom forumu u Bakuu, učestvuju predstavnici oko 180 zemalja

BAKU - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Bakuu na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13) koji će, prema očekivanjima organizatora, okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja.

Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Svetski urbani forum održava se od danas do 22. maja na stadionu Baku Olympic Stadium pod temom "Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice" u organizaciji UN Habitat, saopštili su organizatori. Vučić će nakon ceremonije otvaranja, prisustvovati obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih