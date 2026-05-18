Azjska tržišta: Indeksi pali, Trumpovo upozorenje o Iranu potiče nove strahove od opskrbe naftom

TOKYO - Azijsko-pacifička tržišta pala su u ponedjeljak jer su investitori procjenjivali obnovljene geopolitičke napetosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da se "brzo pokrene", što je izazvalo strahove od daljnje eskalacije na Bliskom istoku i potencijalnih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom.

U objavi na Truth Socialu, Trump je u nedjelju rekao da "sat otkucava" za Iran i upozorio da "neće ništa ostati" ako se uskoro ne poduzmu mjere, dodajući da je "VRIJEME KLJUČNO!" Nije detaljnije opisao korake koje želi da Iran poduzme ili posljedice koje bi mogle uslijediti. Cijene nafte porasle su za više od 1%. Međunarodni referentni terminski ugovori za sirovu naftu Brent za srpanj porasli su za 1,77% i trgovali su se po cijeni od 111,19 dolara po barelu.