Tradicija: Šej častio za MVP priznanje paprenim časovnicima

Šej Gildžes-Aleksander drugu godinu zaredom je proglašen za najboljeg igrača ligaškog dela NBA sezone.

Pobeda Kanađanina u trci za laskavo priznanje objavljena je u nedelju, a naredne objavljeno je i kako je bodovano. Plejmejker Oklahoma Siti Tandera imao je mnogo više bodova od drugoplasiranog Nikole Jokića, dok je Viktor Vembanjama bio znatno dalje, a glasačima nije smetalo što Šej nije lider ni po jednom statističkom parametru. Ipak, njegov tim, koji brani titulu, završio je na vrhu tabele Zapadne konferencije i sada igra seriju protiv San Antonio Sparsa za