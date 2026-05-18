Novo dostignuće Jokića i pored toga što nije osvojio MVP nagradu

Košarkaš Denvera Nikola Jokić postao je tek treći igrač u istoriji NBA lige koji je bio među prva dva u glasanju za najkorisnijeg igrača (MVP) u šest uzastopnih sezona.

Uprkos tome što nije uspeo da osvoji ovogodišnje MVP priznanje, Jokić je ipak još jednom stigao do velikog dostignuća, piše danas I-Es-Pi-En (ESPN). Srpski centar je osvojio drugo mesto u ovogodišnjoj trci za MVP nagradu, iza košarkaša Oklahome Šeja Gildžes-Aleksandera koji je drugu godinu zaredom izabran za najboljeg igrača NBA lige. Prema pisanju ESPN-a, Jokić je zvanično postao treći igrač u istoriji NBA lige koji je bio među prva u glasanju šest sezona