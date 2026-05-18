Obradović: "Optimista sam, Partizan ima kvalitetnije igrače na bekovskim pozicijama"

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su kao gosti od Partizana u "Beogradskoj areni" rezultatom 100:94 u prvom meču polufinalne serije AdmiralBet ABA lige.

Crveno-beli su jednom momentu imali 20 poena zaostatka, u samoj završnici prišli na samo poen minusa, a onda izgubili loptu i "zapečatili" svoju sudbinu večeras. Ubedljivo najbolji u redovima Zvezde bio je Džordan Nvora sa 31 ubačenim poenom, a pratio ga Džered Batler koji je ubacio 18. Priliku za popravni ekipa trenera Saše Obradovića imaće u četvrtak od 20 sati kada u drugoj utakmici pred svojim navijačima u hali "Pionir" dočekuje "večitog" rivala i mora da