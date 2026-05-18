Vučić sa potredsednikom Slovačke: Zahvalnost na podršci teritorijalnom integritetu Srbije

Vučić sa potredsednikom Slovačke: Zahvalnost na podršci teritorijalnom integritetu Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Bakuu, tokom 13. Svetskog urbanog foruma, sa potpredsednikom Vlade Slovačke i ministrom životne sredine Tomašem Tarabom o unapređenju saradnje dve zemlje i izrazio zahvalnost Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i podršci evropskom putu.
Ponovio je zahvalnost Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na kontinuiranoj podršci evropskom putu naše zemlje. Vučić je dodao da je preneo poziv slovačkom premijeru Robertu Ficu da poseti Srbiju. Predsednik Srbije je prethodno prisustvovao svečanom otvaranju 13. Svetskog urbanog foruma koji se održava u Kongresnom centru u Bakuu. Vučić će se obratiti u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove