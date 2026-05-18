De Kosio: U slučaju napada SAD, Kuba će iskoristiti pravo na samoodbranu

U slučaju vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje "legitimno pravo na samoodbranu", izjavio je danas zamenik ministra spoljnih poslova Kube Karlos Fernandez de Kosio.

De Kosio je na platformi X rekao da su u toku "antikubanski napori" da se opravda vojna agresija protiv Kube. "Antikubanski napori da se opravda, bez ikakvog izgovora, vojna agresija protiv Kube se intenziviraju iz sata u sat, sa sve neverovatnijim optužbama. SAD su agresor. Kuba, kao napadnuta zemlja, poziva se na pravo na samoodbranu", rekao je De Kosio u objavi na platformi X. Njegova izjava je usledila nakon izveštaja američkog portala Aksios o navodnim