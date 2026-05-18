Održan šahovski turnir "Trofej Kragujevaca", Ratković najbolji među 265 učesnika

Međunarodni šahovski turnir "Trofej Kragujevca 2026", koji je okupio 265 učesnika, među kojima 12 sa najvišom šahovskom titulom velemajstora i više od 50 učesnika sa nekom od šahovskih titula, održan je u hotelu Šumarice.

Prisutnima su se na samom početku obratili predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić i član veća za sport i omladinu grada Kragujevca Predrag Stevović, koji su povlačenjem prvog poteza označili početak turnira. Predsednik Šahovskog saveza Srbije poručio je da Kragujevac ponovo dobija značajno mesto na šahovskoj mapi regiona, naglasivši da je u ovom gradu šah organizovano prisutan više od jednog veka. - Otvaranje turnira počinje onim neka najbolji pobedi,