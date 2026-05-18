Pitali smo ChatGPT za ishod večitog derbija u ABA ligi Partizan - Crvena zvezda: Ovo je odgovor

Pred nama je večiti derbi u polufinalu ABA lige! Košarkaši Partizana i Crvene zvezde boriće se za mesto u finalu regionalnog takmičenja, a plasman će izboriti ekipa koja prva stigne do dve pobede, što dodatno povećava značaj svakog meča.

Partizan ima prednost domaćeg terena, pa će prvi susret protiv Crvene zvezde odigrati u ponedeljak od 20 časova u Beogradskoj areni. Crno-beli će biti domaćini i eventualne treće utakmice. Pravdu na ovom susretu deliće Tomislav Hordov iz Hrvatske, Miloš Koljenšić iz Crne Gore i Josip Radojković iz Hrvatske, dok će delegat utakmice biti Slobodan Todorović iz Srbije. U poslednjem večitom derbiju u ABA ligi, odigranom 19. aprila, Partizan je slavio na svom terenu, pa