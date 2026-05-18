Pomoćnik Zvezde zadovoljan remijem u Surdulici: "Skidam kapu momcima, zaslužuju punu Marakanu na proslavi"

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su 0:0 u Surdulici protiv Radnika u 36. kolu Superlige Srbije, a na klupi nije bio Dejan Stanković, već Nenad Sakić, zbog privatnih obaveza glavnog trenera.

On je bio zadovoljan prikazanim, bez obzira na ishod. - Hoću da pohvalim ove momke, pošto je bilo teško naći motivaciju u utakmici koja nema takmičarski značaj, ali ovi momci su uspeli - rekao je pomoćni trener fudbalera Crvene zvezde Nenad Sakić posle remija protiv Radnika u Surdulici (0:0). - Nažalost, nismo uspeli da pobedimo, imali smo dosta šansi, ostaje žal što nismo postigli neki gol, ali u svakom slučaju skidam kapu ovim momcima koji od januara izgaraju.
