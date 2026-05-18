U drugom krugu predsedničkih izbora u Peruu Keiko Fuhimori i Roberto Sančez

Nacionalna izborna komisija Perua potvrdila je danas zvanične rezultate prvog kruga predsedničkih izbora održanih početkom aprila, na osnovu kojih će se u drugom krugu 7. juna naći kandidati Keiko Fuhimori i Roberto Sančez.

Konačni izborni rezultati objavljeni su u petak, ali je morala da ih potvrdi Nacionalna izborna komisija kako bi se odredio drugi krug glasanja pošto niko od kandidata nije dobio više od polovine validnih glasova, preneo je AP. Keiko Fuhimori, 50-godišnja članica Kongresa, ćerka pokojnog predsednika Alberta Fuhimorija, i kandidatkinja stranke Fuerca Popular, dobila je 2,8 miliona glasova, odnosno 17,9 odsto, a ona je po četvrti put u drugom krugu predsedničkih