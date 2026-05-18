Amerika popustila pod pritiskom: Rat sa Iranom napravio haos, Vašington mora da kupuje vreme ruskom naftom

MINISTARSTVO finansija Sjedinjenih Američkih Država produžiće za dodatnih 30 dana izuzeće od sankcija za rusku naftu koja se transportuje morskim putem, objavio je danas Rojters.

Kako navodi izvor upoznat sa odlukom, do toga je došlo nakon što je više država zatražilo dodatno vreme za kupovinu tog energenta. Agencija napominje da su zahtev za produženje podnele siromašnije i energetski ugrožene zemlje koje su ostale bez isporuka nafte iz Persijskog zaliva zbog sukoba SAD i Irana i zatvaranja Ormuskog moreuza. Američko Ministarstvo finansija je prvi put uvelo ovo izuzeće u martu kako bi ublažilo