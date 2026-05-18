Bilans saobraćajnih nesreća u Pomoravlju: Jedna stradala osoba i sedam povređenih u minuloj sedmici

TOKOM prethodnih sedam dana na putevima u Pomoravskom okrugu u 22 saobraćajne nezgode jedna osoba je izgubila život, dok je sedmoro povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Jagodini.

Foto: Z. Rašić Od početka ovog meseca na saobraćajnicama širom Srbije poginulo je 18 učesnika u saobraćaju i to 12 vozača i po tri putnika i pešaka, što je ozbiljno upozorenje za sve učesnike u saobraćaju da se ponašaju odgovornije – navedeno je iz jagodinske PU, koja „pokriva“ područje šest opština Pomoravskog okruga. Neprilagođena brzina i dalje je dominatni uzrok saobraćajnih nesreća sa najtežim posledicama, dok nekorišćenje sigurnosnog pojasa povećava rizik od