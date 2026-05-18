Haos u košarci! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

Screenshot: FIBA Naime, FIBA je rešila da napravi anketu širom planete na pitanje - ko je najkorisniji igrač najjačeg klupskog košarkaškog takmičenja za sezonu 2025/2026? I, evo kako je, pre nego što je NBA lige saopštila da je "SGA najbolji", predstavila kandidate, a onda i kako je anketa okončana: Tri velikana međunarodne košarke - Šaj Gildžis Aleksander, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama - imaju najbolje šanse da osvoje nagradu MVP-ja NBA lige za 2026. godinu.