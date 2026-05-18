Pojačane kontrole saobraćaja od 18. do 31. maja: U fokusu pešaci i vozači dvotočkaša Pojačane kontrole saobraćaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 18. do 31. maja 2026. godine sprovodiće VI centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji.

Akcija će biti usmerena pre svega na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, ali i na povećanje opšte bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Iz MUP-a podsećaju da su u prva četiri meseca 2026. godine u saobraćajnim nezgodama poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, što ove kategorije učesnika u saobraćaju svrstava među najugroženije. Zbog toga Ministarstvo apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni,