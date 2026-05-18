Pojačane kontrole saobraćaja od 18. do 31. maja: U fokusu pešaci i vozači dvotočkaša Pojačane kontrole saobraćaja
Volim Zrenjanin pre 43 minuta
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 18. do 31. maja 2026. godine sprovodiće VI centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji.
Akcija će biti usmerena pre svega na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, ali i na povećanje opšte bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Iz MUP-a podsećaju da su u prva četiri meseca 2026. godine u saobraćajnim nezgodama poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, što ove kategorije učesnika u saobraćaju svrstava među najugroženije. Zbog toga Ministarstvo apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni,