Matić: Umesto pravde – novi pucnji u Slavka Ćuruviju

"Iako je na Uskrs 1999. godine, za vreme bombardovanja, streljan od strane Službe zadužene za zaštitu bezbednosti i do danas nerešeno ubistvo Slavka Ćuruvije jednako bolno traži odgovore na niz pitanja.

Sve do 2014. godine istraga je bila sprečavana upravo od pripadnika te službe, koja je, pored novinara, ubila bivšeg predsednika Srbije Ivana Stambolića, premijera Zorana Đinđića, kao i mnoge druge. Sledi autorski tekst Verana Matića, predsednika UO Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), koji je i predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara. Vranje - U godini kada je podignuta optužnica protiv Ratka Romića, Milana Radonjića, Miroslava Kuraka i