BMW XM kao DJ pozornica

BMW XM Soundmachine se bazira na najsnažnijem modelu u BMW-ovom portfoliju, s M HYBRID sistemom koji razvija 550 kW (748 KS).

Krov vozila je temeljito preuređen da bi DJ-u i opremi obezbedio dovoljno prostora za nastup. Iza DJ pulta je postavljen dvostrani LED ekran površine 6 m², a vizuelni utisak upotpunjuju četiri mašine za maglu ugrađene u blatobrane, rasveta podvozja kao i fiksni i pokretni reflektori. Zvučni sistem čine aktivni zvučnici i sabvuferi dBTechnologies, a DJ opremu potpisuje Pioneer, i to mikser DJM V10 i plejeri CDJ 3000X. Zahvaljujući hibridnoj tehnologiji, vozilo može