Direktor Javnog servisa u Moldaviji dao otkaz; Pobuna zbog glasanja na Evroviziji

Masovni javni protesti u Moldaviji zbog glasanja na prošlonedeljnom takmičenju za Pesmu Evrovizije doveli su u ponedeljak do ostavke direktora moldavskog javnog medijskog servisa.

Stotine fanova su na društvenim mrežama osudile glasanje moldavskog žirija na subotnjem takmičenju u Evroviziji, podsećajući da je žiri dao susednoj Rumuniji samo tri boda, prenosi Rojters. Moldavija je, pre sticanja nezavisnosti 1991. godine, bila deo Ruskog carstva, Velike Rumunije i Sovjetskog Saveza, ali ima veoma jake jezičke i kulturne veze sa Rumunijom. "Ovo je bila moja odluka. Distancirali smo se od glasanja žirija, ali to je i dalje naša odgovornost, moja