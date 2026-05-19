Drama na Bliskom istoku; Tramp dao Iranu još nekoliko dana: "Spremni smo da napadnemo"

Američki predsednik Donald Trump izjavio je u utorak da bi Sjedinjene Američke Države možda ponovo morale da zadaju Iran "veliki udarac" i da ga je samo sat vremena delilo od odluke o izvođenju udara pre nego što je odložio napad.

"Bio sam na sat vremena od donošenja odluke da danas krenemo. Bili smo potpuno spremni da krenemo, trebalo je da izvedemo napad veoma... To bi se dešavalo upravo sada. Da, sve je bilo spremno. Brodovi i ratni brodovi su potpuno natovareni i spremni smo da počnemo", rekao je Tramp novinarima. Naveo je i da iranski lideri mole za postizanje dogovora, ali da će do novog američkog napada doći u narednim danima ako se dogovor ne postigne. "Pregovaramo sa Iranom... Znate