Haos na granicama nakon urušavanja mosta; Čeka se i do neverovatnih 16 sati

Zbog privremenog zatvaranja mosta na Savi, suled urušavanja, i graničnog prelaza Gradiška kamioni na Jasenovcu čekaju 16 sati, a putnički automobili u Dubici tri sata.

Zbog zatvorenog graničnog prelaza velike gužve stvorene su i na ostalim prelazima između dve države, prenose hrvatski mediji. Ovaj izuzetno frekventan granični prelaz između BiH i Hrvatske zatvoren je noćas zbog obrušavanja dela mosta i ograde. Situaciju na terenu, piše zagrebački Jutarnji list, dodatno otežava i uvođenje novog evropskog sistema ulaska i izlaska (EES), zbog kojeg se državljanima trećih zemalja pri prvom ulasku uzimaju biometrijski podaci. Najteža