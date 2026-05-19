Hitno se oglasila SZO: Širi se brže nego što smo prvobitno mislili

Epidemija ebole, koja je odnela najmanje 131 život u Demokratskoj Republici Kongo, širi se brže nego što se mislilo, upozorila je danas predstavnica Svetske zdravstvene organizacije (SZO) An Ansija.

Ansija je za britanski javni servis Bi-Bi-Si (BBC) rekla da je provincija Ituri u Kongu epicentar epidemije ebole, kao i da je to "veoma neobezbeđeno područje sa velikim kretanjem stanovništva", što agenciji otežava istraživanje i pomoć u kontroli bolesti. "Što više istražujemo ovu epidemiju, to je jasnije da su se slučajevi proširili na druga područja", rekla je Ansija. Prema zvaničnim podacima, do utorka je u Kongu zabeleženo više od 513 sumnjivih slučajeva, dok