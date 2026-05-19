Katai "počistio" konkurenciju: Druga mladost i priznanje za najboljeg igrača Superlige

Aleksandar Katai odigrao je sezonu iz snova i potpuno zasluženo poneo priznanje za najboljeg fudbalera Superlige Srbije.

Aleksandar Katai iza sebe ima sezonu za pamćenje. Iskusni ofanzivac Crvene zvezde dominirao je tokom čitave godine u domaćem prvenstvu, a takve partije nisu prošle nezapaženo ni kod trenera i kapitena klubova Superlige, koji su ga gotovo jednoglasno izabrali za najboljeg fudbalera sezone. Napadač crveno-belih osvojio je čak 27 od mogućih 30 glasova u tradicionalnom izboru, pošto predstavnici klubova nisu mogli da glasaju za igrače iz sopstvene ekipe. Takva razlika