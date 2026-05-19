Moskva poslala upozorenje; Ako se sukobimo s NATO-om, posledice će biti katastrofalne

U razgovoru za rusku državnu novinsku agenciju Tas, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov kaže da se u Evropi sve češće govori o "pretnji skorog rata visokog intenziteta" s Rusijom.

Ruski diplomata upozorio je danas da raste rizik od direktnog sukoba između Rusije i NATO saveza, kao i da bi posledice takvog scenarija mogle biti katastrofalne. "Zbog dodatne eskalacije napetosti, uključujući otvoreno provokativne poteze u nuklearnoj sferi, strateški rizici rastu, kao i opasnost od direktnog sukoba NATO-a i naše zemlje, sa svim potencijalno katastrofalnim posledicama koje bi to moglo izazvati", rekao je Rjabkov za Tas (Tass). Rjabkov je inače