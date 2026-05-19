Sparsi posle rušenja Oklahome dobili dobre vesti

Košarkaš San Antonio Sparsa je propustio prvu utakmicu finala Zapadne konferencije zbog povrede desnog članka, ali su u klubu optimistični da bi mogao da se vrati za sledeću utakmicu.

San Antonio Sparsi su uspeli bez svog Ol-star beka dođu do pobede u prvom meču protiv Oklahome, slavili su sa 122:115. "Postoji optimizam da će čuvar Sparsa De’Aaron Fox, koji je propustio Prvu utakmicu zbog povrede članka, igrati u Drugoj utakmici, javili su izvori", prenosi Mark Džej. Spirs iz "Andscape-a". Foks je zvanično označen kao "od dana do dana" zbog bola u desnom članku i bori se sa povredom još od četvrte utakmice polufinala Zapadne konferencije protiv