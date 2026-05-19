Hteli da upadnu kod svetski poznatog majmuna Panča

BBC News pre 11 minuta

Getty Images Panč, napuštena beba makakija, stekao je svetsku slavu

Dva američka državljanina su uhapšena pošto je jedan od njih uskočio u prostor u kojem živi svetska zvezda, majmun Panč, u zoološkom vrtu u Japanu, dok ga je drugi snimao, saopštila je policija.

Jedan od njih, koji je rekao da je 24-godišnji student, optužen je da se 17. maja ujutru popeo preko ograde kako bi ušao u stanište svetski poznatog makakija.

Obojica su negirali optužbe.

Nijedan majmun nije povređen tokom incidenta, rekli su iz policije.

Snimci, sada devetomesečnog majmuna, privukli su milione pregleda na mrežama ranije ove godine.

Pošto ga je majka odbacila, čuvari u zoološkom vrtu grada Ičikava dali su Panču plišanu igračku orangutana od koje se on potom nije razdvajao i grlio je, verovatno pokušavajući da nadomesti majčinsku ljubav.

Kada su se pojavili prvi snimci Panča i plišanog orangutana, ceo svet je postao 'zaluđen'.

Video o Panču pogledajte OVDE.

Na snimcima, koje su podelili drugi posetioci zoološkog vrta, vidi se čovek u kostimu sa plišanom igračkom kako preskače ogradu i ulazi kod majmuna.

Kostim je, kako se navodi, promovisao kriptovalutu.

Zatim se vidi kako ga čuvar izvodi.

Dvojica muškaraca koje je policija zadržala zbog incidenta uhapšena su zbog sumnje da su nasilno ometala rad zoološkog vrta, prema lokalnim medijima.

Zoološki vrt Ičikave je saopštio da je podneo prijavu policiji o šteti i da preduzima mere kako bi sprečio buduće incidente.

Među njima je postavljanje zabrane i postavljanje mreža za sprečavanje upada, navodi se.

Razmatraju potpunu zabranu snimanja oko prostora sa majmunima i privremeno obustavljanje zahteva jutjubera za snimanje.

Muškarci se nisu približili životinjama i radnici su ih brzo odveli, rekli su zvaničnici prenosi AFP.

Otkako se u januaru uselio u zoološki vrt, ova ustanova redovno deli novosti na društvenim mrežama o Panču, koji je postao poznat zbog plišanje igračke koju stalno nosi.

Zoološki vrt je ranije saopštio da se Panč u početku mučio da se poveže sa ostalim majmunima, a samo su mu igračka i čuvari pravili društvo.

Ali nedavne novosti pokazuju da se integriše sa ostalim makakijima, kao i da ga drugi majmuni grle i neguju.

Bilo je i drugih incidenata ljudi koji su ulazili u prostore namenjene životinjama u zoološkom vrtu pošto su postale internet senzacije.

Prošlog meseca u zoološkom vrtu u Tajlandu, jedan čovek je kažnjen sa 300 dolara zbog provale u stanište Mu Denga, ugroženog mladunčeta patuljastog nilskog konja, koje je postalo poznato pošto su njegove slike postale viralne na internetu.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.19.2026)