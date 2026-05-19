Slučaj koji ‘trese’ Španiju: Pritvoren sin osnivača brenda Mango zbog očeve smrti

Reuters Džonatan Andik, 43 (levo) pritvoren je 19. maja 2026.

Džonatan Andik, sin osnivača španske modne marke Mango, pritvoren je u okviru obnovljene istrage o smrti oca.

Isak Andik (71) preminuo je u decembru 2024. pošto je pao sa litice šetajući sa sinom planinama Monserat blizu Barselone.

Njegova smrt se prvobitno tretirala kao nesreća.

Španski mediji su 2024. objavljivali oprečne informacije o tome da li su bili sami ili su sa njima bili i drugi članovi porodice.

Džonatan je ranije negirao odgovornost za smrt oca.

Portparol porodice je izjavio za Rojters da policija ispituje Džonatana i da je porodica uverena u njegovu nevinost.

On se pridružio kompaniji Mango 2005. godine, a kasnije je nadgledao modnu liniju garderobe za muškarce.

Posle očeve smrti postao je potpredsednik upravnog odbora.

Slučaj je prvobitno zatvoren 2025. pošto nisu pronađeni dokazi da je počinjeno krivično delo.

Policija ga je opet otvorila kasnije iste godine tvrdeći da ima nedoslednosti u svedočenju sina, izvestio je list La Vanguardia.

Džonatana su priveli u njegovom domu nešto posle 11 časova po lokalnom vremenu, da bi ga policija ponovo ispitala.

Potom se pojavio pred sudijom koji mu je odredio pritvor uz kauciju u iznosu od milion evra.

Sudija je naredio da mu se oduzme pasoš, kao i da se nedeljno javlja sudu.

Getty Images Isak Andik sa Kejt Mos tokom predstavljanja nove Mango kolekcije u Parizu 2011.

Isak, rođen u Turskoj, osnovao je brend Mango uz pomoć brata Nahmana u Barseloni 1984. godine.

Lanac danas posluje u 120 zemalja i ima skoro 3.000 prodajnih objekata.

Forbs je u vreme njegove smrti procenio da je neto vrednost biznismena 4,5 milijardi dolara (više od 3,8 milijardi evra).

Isakova smrt će „ostaviti ogromnu prazninu", izjavio je ranije Toni Ruiz, generalni direktor ove modne kompanije.

„Svi mi, smo, na neki način, njegovo nasleđe i svedočanstvo njegovih dostignuća.

„Na nama je, a to je najbolja počast koju možemo dati Isaku, a koju ćemo ispuniti, da nastavimo projekat čemu je i sam Isak težio i na koji bi bio ponosan", poručio je.

(BBC News, 05.19.2026)