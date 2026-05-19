Đilas: Studenti za pohvalu, ali im nemaju dovoljno znanja

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je večeras da je ono što studenti rade za svaku pohvalu, ali da sa dvadeset i nešto godina ne može da se ima dovoljno znanja.

On je za N1 naveo da, posle smene režima, na mesta u državi koja treba da rešavaju probleme treba da dođu ljudi koji su već radili taj posao, odnosno , u nekoj toj sferi bili i znaju kako funkcioniše država, piše na sajtu te televizije.

Đilas je kazao da dok je režim Aleksandra Vučića na vlasti i dok "organizovana kriminalna grupa upravlja državom" sigurno neće biti odgovornosti za zločine poput onog u restoranu na Senjaku.

Napomenuo je da će prvog dana po formiranju vlasti svi oni koji su u to umešani biti procesuirani.

"Prvi dan je trebalo da Ivica Dačić, kao ministar unutrašnjih poslova i Dragan Vasiljević, kao direktor policije da podnesu ostavke jer su oni formalno ti koji na pozicije postavljaju", rekao je.

Ali svi znamo, napomenuo je, da u Srbiji sve ljude na sve važne funkcije postavlja Vučić i on je suštinski kriv za to, kao što je kriv za to što smo sad došli u situaciju da nam objašnjava kako policajci ne smeju da čuvaju kriminalce.

Upitan da li opozicija ima plan i mehanizme kako da, nakon situacije u kojoj se zemlja našla posle ubistva, nešto pokrene, Đilas je kazao da je mogućnost opozicije sa brojem poslanika koje ima da o tome govori i da zahteva sednice Skupštine.

"U toj situaciji jedina mogućnost da posledice snose oni koji su umešani u kriminal jeste promena vlasti. Dok ne bude promene vlasti, toga neće biti", kazao je.

Rekao je da pobeda nad Vučićem nije samo smena režima, već je, kako je naveo, da kad se promeni režim, nemamo to što danas imamo, ružne reči i napadi čak i među ljudima koji su protiv režima, već da se drugačije ponašamo.

"Njih pobeđujemo istinom i pristojnošću", smatra Đilas.

Đilas za studente kaže da su to mladi ljudi koji imaju ogromnu energiju, te da su pokazali da su spremni na žrtvu i da imaju ispravne namere.

"S te strane ono što studenti rade jeste za svaku pohvalu. Ono što vam ja govorim kao čovek koji ima 59 godina jeste da sa dvadeset i nešto godina ne može da se ima dovoljno znanja, jer niste još završili škole i radili i nemate životnog iskustva", rekao je.

"Sutra kada se promeni vlast, ja smatram da na mesta u državi koja treba da rešavaju ovaj problem, treba da dođu ljudi koji su već radili taj posao, odnosno u nekoj toj sferi bili i znaju kako vlast funkcioniše", kazao je predsednik SSP.

Đilas je naveo da ne vidi problem u tome ako studentska lista ima veću podršku građana od opozicije, nego je važno "da svi mi zajedno pređemo pedeset posto i smenimo ovu vlast".

On je kazao da ne vidi da se između SSP i delova studentskog pokreta razvio animozitet.

"Mislim da nas je Vučić malo ubacio u tu priču, napravio netolerantnu atmosferu i svaka reč koja se može shvatiti kao kritika se ovde vidi kao neviđeni napad", rekao je.

Ne vidi nigde ni napade između proevropskih stranaka i studentske liste.

"A da li imamo iste stavove o svemu? Neke imamo, a neke nemamo. Kad se bude videlo ko je na toj listi, a pravo svake liste je da saopšti kad se raspišu izbori, videćemo i program i zalaganja i ljude", naveo je on.

Predsednik SSP smatra da svako ima pravo da izađe na izbore, kao i da studenti imaju pravo da se organizuju na način koji oni smatraju adekvatnim.

On je istakao da nikada neće odustati od zajedničkog evropskog fronta opozicije, te da se koalicije prave kada dođe do izbora.

"Trenutno opozicija sarađuje dobro i da proevropski front jača i da u tom frontu ima mesta i za Solidarnost Gorana Ješića, možda i za neke nestranačke ličnosti koje to podržavaju", naveo je predsednik SSP.

U ovom trenutku niko ne zna kad će biti izbori u Srbiji, ali treba da se spremamo kao da će biti prekosutra, smatra Đilas.

(Beta, 19.05.2026)