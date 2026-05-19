Gračanica: Petoro Srba privedeno zbog sumnje na pritisak na birače

Beta pre 3 sata

Osnovno tužilaštvo u Prištini je saopštilo da je pet osoba srpske nacionalnosti privedeno danas u Gračanici zbog sumnje na narušavanje slobodnog opredeljenja birača.

Kako navode, oni su postupili po službenoj dužnosti, a nakon medijskih izveštaja o izjavama ministra u tehničkom mandatu Nenada Rašića u vezi sa navodnim zastrašivanjem birača u opštini Gračanica, te odmah pokrenuli istragu.

Tužilaštvo dalje navodi da su obezbeđene izjave i, kako tvrde, dovoljni dokazi na osnovu kojih se sumnja da su privedene osobe bile uključene u protivzakonite radnje povezane sa ovim krivičnim delom.

Više detalja nije saopšteno.

Ipak, kako nezvanično saznaje Radio Kim, među zadržanima se nalaze direktori više škola i zdravstvenih ustanova u srpskom sistemu na centralnom Kosovu.

Nenad Rašić, vršilac dužnosti kosovskog ministra za zajednice i povratak, na sednici kosovske vlade koja je održana 14. maja – izneo niz optužbi na račun Srpske liste.

Rašić je izneo tvrdnje da se navodno, sprovode razni pritisci na srpsku zajednicu, kojima se, kako tvrdi, preti otkazima ili su ih već dobili, zadržavaju se na prelazima, te ispituju o političkim opredeljenjima.

(Beta, 19.05.2026)

