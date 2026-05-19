Marinika Tepić (SSP): Izborni uslovi nisu na dnevnom redu Skupštine

Beta pre 1 sat

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je nakon sednice skupštine Srbije, da evropske preporuke za poboljšanje izbornih uslova "koje su suštinske, nisu na dnevnom redu".

"Ne postoji ni jedno slovo od suštinskih preporuka koje su sada u raspravi u parlamentu, to su neke sporedne, pa čak i one su izigrane u odnosu na način na koji je to trebalo da bude, a naravno sa ciljem da se ponovo izvede izborna krađa od strane vladajuće koalicije, samo sada preko članova biračkih odbora", kazala je Tepić za Radio-televiziju Srbije.

Dodala je da i sada postoje zakoni koji zabranjuju izborne manipulacije, koji zabranjuju izbornu krađu.

"Mi sve to imamo već zapisano u zakonima samo što se oni ne primenjuju a ne primenjuju se iz prostog razloga što kada bi se primenili ova vlast bi bila jako brzo smenjena i sam Aleksandar Vučić je toga svestan, on je rekao u Briselu, da ako bi primenio sve evropske preporuke on više ne bi bio vlast dakle morao bi da uhapsi i sebe i svoj kartel", navela je ona.

Poslanici skupštine Srbije raspravljali su danas o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova.

(Beta, 19.05.2026)

Skupština SrbijeSSPizborna krađaMarinika Tepić

