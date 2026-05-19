Međak: Politički pritisak na univerzitet protivan evrointegracijama, poglavlje privremeno zatvoreno

Beta pre 14 minuta

Potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak istakao je da "politički pritisak na univerzitet, upad policije, nisu stvari koje su spojive sa procesom evropskih integracija, a pritom je to poglavlje (Obrazovanje i kultura) privremeno zatvoreno".

On je, za list Danas, naveo da je pitanje ponovnog otvaranja tog poglavlja "političko".

"Jedan od osnovnih principa pregovora sa Evropskom unijom (EU), i to piše u pregovaračkom okviru koji smo mi prihvatili 2014. kad smo otvarali pregovore, jeste da ništa nije dogovoreno dok poslednja stvar nije dogovorena. I da su sva poglavlja zatvorena privremeno, kraj pregovora je kad se i poslednje zatvori", objasnio je Međak.

Kako je dodao, "ako država napravi neki korak unazad, stoji kao opcija da se određeno poglavlje ponovno otvori i da se ponovno pregovara o tome kako će država ispuniti svoje obaveze" i upozorio: "To bi zaista bila nuklearna opcija, ako bi se dogodilo. I to jeste kredibilna pretnja".

Naveo je i da ukoliko Evropska komisija predloži ponovno otvaranje Poglavlja 26 (Obrazovanje i kultura), države članice će to teško moći da spreče i objasnio da je potrebna kvalifikovana većina od 14 zemalja koje bi glasale protiv takvog predloga.

(Beta, 19.05.2026)

