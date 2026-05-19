Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27
Beta pre 34 minuta
Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da će poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Srbiji, o čemu su pisali pojedini mediji, poslužiti predsedniku Aleksandru Vučiću da, kako je naveo, odvuče pažnju sa ubistva u beogradskom restoranu "27"."Poslužiće i da malo zamaže oči Evropljanima oko svoje posete Kini. Zvao je Ursulu (fon der Lajen) da je lično obraduje vešću da mu dolazi Zelenski. Da ga ona ne bi zivkala kasnije i pripitkivala preciznije šta se dogovorio u Kini", napisao je Ponoš na mreži X.
Dodao je da je Vučić "radostan što izgleda da MOL neće da omrsi brk NIS-om".
"Ni MOL, ni Mađarska mu nisu više ono što su bili. Zdravlje na usta ulazi, al' ljubav na račun", zaključio je Ponoš.
(Beta, 19.05.2026)