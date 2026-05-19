Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27

Beta pre 34 minuta

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da će poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Srbiji, o čemu su pisali pojedini mediji, poslužiti predsedniku Aleksandru Vučiću da, kako je naveo, odvuče pažnju sa ubistva u beogradskom restoranu "27"."Poslužiće i da malo zamaže oči Evropljanima oko svoje posete Kini. Zvao je Ursulu (fon der Lajen) da je lično obraduje vešću da mu dolazi Zelenski. Da ga ona ne bi zivkala kasnije i pripitkivala preciznije šta se dogovorio u Kini", napisao je Ponoš na mreži X.

Dodao je da je Vučić "radostan što izgleda da MOL neće da omrsi brk NIS-om". 

"Ni MOL, ni Mađarska mu nisu više ono što su bili. Zdravlje na usta ulazi, al' ljubav na račun", zaključio je Ponoš.

(Beta, 19.05.2026)

Povezane vesti »

Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27

Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27

Serbian News Media pre 34 minuta
Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27

Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27

Radio sto plus pre 14 minuta
Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27

Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27

Pravo u centar pre 28 minuta
Ponoš: Nagoveštena poseta Zelenskog mogla bi Vučiću da posluži za skretanje pažnje sa ubistva na Senjaku

Ponoš: Nagoveštena poseta Zelenskog mogla bi Vučiću da posluži za skretanje pažnje sa ubistva na Senjaku

N1 Info pre 48 minuta
Ponoš o poseti Zelenskog: Skretanje pažnje

Ponoš o poseti Zelenskog: Skretanje pažnje

Danas pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKinaPredsednik SrbijeZdravko Ponoš

Politika, najnovije vesti »

Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27

Ponoš (SRCE): Poseta Zelenskog poslužiće Vučiću za odvlačenje pažnje od ubistva u restoranu 27

Beta pre 34 minuta
Državna sekretarka Jovanović razgovarala sa zvaničnikom NATO-a

Državna sekretarka Jovanović razgovarala sa zvaničnikom NATO-a

NIN pre 3 minuta
Zašto se Kina i Rusija drže zajedno

Zašto se Kina i Rusija drže zajedno

BBC News pre 29 minuta
Zelenski trebalo da dođe u Beograd u četvrtak?

Zelenski trebalo da dođe u Beograd u četvrtak?

Vreme pre 3 minuta
Kosovske bezbednosne snage trebalo bi da dobiju novo američko oružje

Kosovske bezbednosne snage trebalo bi da dobiju novo američko oružje

Danas pre 24 minuta