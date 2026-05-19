San Dijego: Tinejdžeri ubili tri osobe kod džamije, pa izvršili samoubistvo

Dvoje tinejdžera je otvorilo vatru u džamiji u San Dijegu, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, sinoć i ubilo tri muškarca, a zatim izvršilo samoubistvo nekoliko blokova od mesta napada, saopštila je policija koja istražuje napad kao zločin iz mržnje.

Nije upućena konkretna pretnja protiv Islamskog centra San Dijega u okviru kojeg je džamija, ali su vlasti našle dokaze da su osumnjičeni uopšteno koristili retoriku mržnje, rekao je šef policije San Dijega Skot Vol.

On nije izneo više detalja, ali je rekao da će se "okolnosti koje su dovele do ovoga" otkriti narednih dana.

Pre napada policija je tragala za jednim od tinejdžera pošto je majka zvala i izrazila zabrinutost da je njen sin u suicidarnom stanju i da je pobegao, rekao je šef policije Vol. Iz kuće je nestalo oružje i majčino vozilo, dodao je Vol.

Potraga je postala još hitnija kada je policija saznala da je on obučen u kamuflažnu uniformu i da je sa poznanikom, što je neočekivani detalj za nekog ko namerava da izvrši samoubistvo, dodao je Vol.

On je rekao da je policija zatim upotrebila svu tehnologiju kojom raspolaže da pronađe 17-godišnjaka i 18-godišnjaka, te je pratila kola do blizine tržnog centra i upozorila školu koju je pohađao bar jedan od osumnjičenih.

Dok je policija razgovarala sa majkom o tome gde bi tinejdžeri mogli biti, policija je čula da je izbila pucnjava kod džamije.

Policija je stigla na mesto četiri minuta posle poziva, rekao je Vol. Tada su se čuli pucnji nekoliko blokova dalje gde je pucano na baštovana, koji nije povređen. Napadači su pronađeni mrtvi u vozilu zaustavljenom na sred obližnjeg puta, dodao je.

Među ubijenim u džamiji je čuvar, za koga policija veruje da je odigrao ključnu ulogu da spreči da posledice napada budu još mnogo gore, rekao je Vol.

"Može se reći da je njegovo delovanje bilo herojsko. Bez sumnje on je danas spasao živote", rekao je šef policije na konferenciji za novinare.

Radi se o najvećoj džamiji u okrugu San Dijego, a centar u kojem se džamija nalazi uključuje i školu Al Rašid gde se drže časovi arapskog, islamskih studija i Korana za učenike starosti od pet godina i više, piše na sajtu džamije. Džamija se nalazi u kvartu gde su i privatne kuće, stambene zgrade i tržni centri sa bliskoistočnim restoranima i tržnicama.

Predsednik SAD Donald Tramp nazvao je oružani napad "užasnom situacijom".