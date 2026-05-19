Stefanović (SSP): Hapšenje Milića slom države i brisanje granice sa kriminalom

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović ocenio je da hapšenje načelnika beogradske policije Veselina Milića predstavlja "slom države, te da su izbrisane granice, ako su uopšte postojale, između države i kriminala".

"Mislim da je kriminal gotovo u potpunosti preuzeo policiju. Postoji časna manjina koja se pridržava zakona, ali i većina koja je nečasna i u službi kriminalaca i tajkuna", rekao je Stefanović za televiziju N1.

Dodao je da su SSP, ali i druge stranke, tražile ostavku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, ali i direktora policije Dragana Vasiljevića, kao i to da se proširi krivični postupak "pa da i oni odgovaraju zbog nečinjena".

"Veselin Milić nije pao s Marsa, on je direktan proizvod onoga što imamo na hiljade mesta širom Srbije, samo se ovaj konkretan slučaj otkrio", kazao je Stefanović.

(Beta, 19.05.2026)