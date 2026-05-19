Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Beta pre 1 sat

Španska policija uhapsila je danas Džonatana Andika, sina milijardera i osnivača modne kuće "Mango" Isaka Andika, zbog navodne umešanosti u očevu smrt.

Osnivač Manga, 71-godišnji Andik je sa svojim 45-godišnjim sinom planinario u blizini Barselone u decembru 2024. godine i pao sa litice visoke oko 150 metara.

Džonatan Andik je bio jedini svedok nesreće.

Policija je otvorila istragu i zatvorila je nakon nekoliko nedelja, da bi je ponovo pokrenula u martu 2025. godine, a u oktobru potvrdila da se Andikova smrt ispituje kao moguće ubistvo.

Džonatan Andik je odveden u sud u Martorelju, gradu na istoku Španije gde se slučaj istražuje, rekao je portparol regionalne policije.

Andik je najstariji sin osnivača "Manga" i potpredsednik Upravnog odbora te kompanije.

Modna kuća "Mango" je jedan od najvećih španskih maloprodajnih lanaca i ima 2.900 prodavnica u oko 120 država sveta, a dve prodavnice ima i u Beogradu.

Prvi "Mango" je otvoren u Barseloni 1984. godine i postao je jedan od najvećih evropskih modnih proizvođača, a ta kuća je 2025. godine zabeležila prihod od skoro 3,8 milijarde evra.

(Beta, 19.05.2026)

Povezane vesti »

Osumnjičen za umešanosti u očevu smrt: Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće „Mango“

Osumnjičen za umešanosti u očevu smrt: Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće „Mango“

Danas pre 1 sat
Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango: Navodno umešan u očevu smrt

Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango: Navodno umešan u očevu smrt

Nedeljnik pre 1 sat
Uhapšen sin osnivača modne kuće "Mango" zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Uhapšen sin osnivača modne kuće "Mango" zbog navodne umešanosti u očevu smrt

N1 Info pre 1 sat
Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

NIN pre 1 sat
Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Serbian News Media pre 1 sat
Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Radio sto plus pre 1 sat
Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Barselona

Svet, najnovije vesti »

Izraelska vojska presrela još jedan brod sa humanitarnom pomoći za Gazu

Izraelska vojska presrela još jedan brod sa humanitarnom pomoći za Gazu

Insajder pre 36 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Odlaže se planirani napad na Iran; Katar: Mirovnim pregovorima između SAD i Irana potrebno je…

BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Odlaže se planirani napad na Iran; Katar: Mirovnim pregovorima između SAD i Irana potrebno je više vremena

RTV pre 2 minuta
Rjabkov: Ne postoji vojno-politička osnova za bezbednosni dijalog Rusije i Zapada

Rjabkov: Ne postoji vojno-politička osnova za bezbednosni dijalog Rusije i Zapada

RTV pre 37 minuta
Đorđević o Putinovoj poseti Kini: To nije običan diplomatski susret sa Si Đinpingom

Đorđević o Putinovoj poseti Kini: To nije običan diplomatski susret sa Si Đinpingom

RTV pre 7 minuta
Janez Janša nominovan za premijera Slovenije

Janez Janša nominovan za premijera Slovenije

Newsmax Balkans pre 26 minuta