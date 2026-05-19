Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Španska policija uhapsila je danas Džonatana Andika, sina milijardera i osnivača modne kuće "Mango" Isaka Andika, zbog navodne umešanosti u očevu smrt.

Osnivač Manga, 71-godišnji Andik je sa svojim 45-godišnjim sinom planinario u blizini Barselone u decembru 2024. godine i pao sa litice visoke oko 150 metara.

Džonatan Andik je bio jedini svedok nesreće.

Policija je otvorila istragu i zatvorila je nakon nekoliko nedelja, da bi je ponovo pokrenula u martu 2025. godine, a u oktobru potvrdila da se Andikova smrt ispituje kao moguće ubistvo.

Džonatan Andik je odveden u sud u Martorelju, gradu na istoku Španije gde se slučaj istražuje, rekao je portparol regionalne policije.

Andik je najstariji sin osnivača "Manga" i potpredsednik Upravnog odbora te kompanije.

Modna kuća "Mango" je jedan od najvećih španskih maloprodajnih lanaca i ima 2.900 prodavnica u oko 120 država sveta, a dve prodavnice ima i u Beogradu.

Prvi "Mango" je otvoren u Barseloni 1984. godine i postao je jedan od najvećih evropskih modnih proizvođača, a ta kuća je 2025. godine zabeležila prihod od skoro 3,8 milijarde evra.

(Beta, 19.05.2026)