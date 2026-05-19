Vučić pozvao aktiviste SNS da se povuku sa Slavije, tvrdi da su ih studenti napali
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) da se sklone sa beogradskog Trga Slavija nakon što su, kako je naveo, studenti u blokadi "pokazali nasilničko lice" i napali pristalice vladajuće stranke.
"Politikom ćemo se baviti programima, a ne suzavcima i noževima kao što to rade blokaderski nasilnici", poručio je Vučić, a preneo SNS.
Na sajtu te partije piše da su studenti upućivali uvrede i psovke članovima SNS, a potom ih fizički napali "zato što drugačije misle".
Na beogradskom trgu Dimitrija Tucovića (Slavija) studenti u blokadi su ranije danas postavili štandove, a na nekoliko mesta u neposrednoj blizini su se okupile pristalice vladajuće stranke.
Veći broj policajaca stajao je između akademaca i pristalica vlasti, a saobraćaj se odvijao uobičajeno, javio je reporter agencije Beta.
Studenti su na tom trgu postavili veliki transparent "Studenti pobeđuju", a pristalice vladajuće partije su na svojim štandovima kod parka na obodu trgu i kod hotela Slavija istakli transparente "Srbija pobeđuje".
(Beta, 19.05.2026)