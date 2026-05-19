Vučić pozvao aktiviste SNS da se povuku sa Slavije, tvrdi da su ih studenti napali

Beta pre 4 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) da se sklone sa beogradskog Trga Slavija nakon što su, kako je naveo, studenti u blokadi "pokazali nasilničko lice" i napali pristalice vladajuće stranke.

"Politikom ćemo se baviti programima, a ne suzavcima i noževima kao što to rade blokaderski nasilnici", poručio je Vučić, a preneo SNS.

Na sajtu te partije piše da su studenti upućivali uvrede i psovke članovima SNS, a potom ih fizički napali "zato što drugačije misle".

Na beogradskom trgu Dimitrija Tucovića (Slavija) studenti u blokadi su ranije danas postavili štandove, a na nekoliko mesta u neposrednoj blizini su se okupile pristalice vladajuće stranke.

Veći broj policajaca stajao je između akademaca i pristalica vlasti, a saobraćaj se odvijao uobičajeno, javio je reporter agencije Beta.

Studenti su na tom trgu postavili veliki transparent "Studenti pobeđuju", a pristalice vladajuće partije su na svojim štandovima kod parka na obodu trgu i kod hotela Slavija istakli transparente "Srbija pobeđuje".

(Beta, 19.05.2026)

