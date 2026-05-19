(Foto) Oborena devojka na Trgu Nikole Pašića: Saobraćajna nezgoda u centru Beograda, ljudi odmah pritrčali da joj pomognu

U nesreći su učestvovali vozilo i motocikl Povređena je devojka koja je vozila moped Na Trgu Nikole Pašića, u Beogradu, danas oko 18 časova i 15 minuta se dogodila saobraćajna nesreća, saznaje Blic.

U nezgodi je, prema našim nezvaničnim saznanjima, učestvovalo vozilo i motocikl. Tom prilikom je oborena devojka koja je vozila moped u trenutku nesreće, a vozači iz obližnjih vozila pružili prvu pomoć. Trenutno nije poznat stepen povreda Više informacija će biti poznato nakon uviđaja. (Blic, Kurir)