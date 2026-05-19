(Foto, video) "Blokirani smo, grad je u kolapsu!" Urušio se deo mosta kod graničnog prelaza, očajni i građani i gradonačelnik…

Vozačima se savetuje da koriste alternativne granične prelaze Adžić je apelovao na međunarodnu zajednicu da se hitno otvori novi most i novi granični prelaz Nakon delimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde na mostu kod graničnog prelaza u Gradiški, gradonačelnik ovog grada Zoran Adžić rekao je da se grad sada nalazi u kolapsu. - Oko jedan čas posle ponoći došlo je do nezgode i havarije na mostu. Pešačka traka sa ogradom je pala i sreća da niko nije bio tu