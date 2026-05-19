"Mole me za dogovor, ali moraću da im zadam još jedan veliki udarac": Zbog izjave Trampa drhti ceo svet: Odložio vojni napad, pa poslao jezivu poruku

Ponovo je naglasio da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje Okrivio je demokrate za ometanje pregovora sa Iranom Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države možda morati ponovo da napadnu Iran, navodeći da Teheran moli za dogovor.

Tramp je rekao u Vašingtonu da će možda morati da zada još jedan veliki udarac Iranu, preneo je Skaj njuz. - Mole da sklope dogovor - ali možda ćemo morati da im zadamo još jedan veliki udarac. Još nisam siguran - uskoro ćemo znati - naveo je Tramp. On je ponovio da Iran ne može da poseduje nuklearno oružje. Tramp je okrivio demokrate, svoje političke protivnike, za ometanje pregovora sa Iranom. Tramp je rekao u ponedeljak da je odložio vojni napad na Iran koji je