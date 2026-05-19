Studenti, pristalice SNS-a i policija na Slaviji

Studenti u Beogradu u utorak su na beogradskom trgu Dimitrija Tucovića, na Slaviji, postavili štandove, a na nekoliko mesta u neposrednoj blizi su se okupile pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

Veći broj policajaca stoji između akademaca i pristalica vlasti, a saobraćaj se odvija uobičajeno, prenosi agencija Beta. Studenti su na tom trgu postavili veliki transparent "Studenti pobeđuju", a pristalice vladajuće partije su na svojim štandovima kod parka na obodu trgu i kod Hotela Slavija istakli transparente "Srbija pobeđuje". Policija je raspoređena i u ulici neposredno iza trga Dimitrija Tucovića. Policajci su u opremi za razbijanje demonstracija, a