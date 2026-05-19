Tramp odložio napade na Iran, tvrdi da su u toku „ozbiljni pregovori“

Danas pre 2 sata  |  S. D.
Tramp odložio napade na Iran, tvrdi da su u toku „ozbiljni pregovori“

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da neće pokrenuti napade na Iran najavljene za danas te da je odluka je doneta na zahtev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Napadi su odloženi „jer su trenutno u toku ozbiljni pregovori“, a lideri navedenih država očekuju da će postići sporazum „koji je sasvim prihvatljiv za Sjedinjene Američke Države, kao i za sve zemlje na Bliskom istoku i šire“. „Najvažniji deo ovog sporazuma je da Iran neće dobiti nuklearno oružje!“ rekao je Tramp. Dodao je da je naredio šefovima vojnih odeljenja da budu spremni „za puni napad na Iran u svakom trenutku“ ako se ne postigne sporazum. Tramp je kasnije
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Izrael presreo 41 brod Sumud flotile, još 10 nastavilo plovidbu ka Pojasu Gaze

Izrael presreo 41 brod Sumud flotile, još 10 nastavilo plovidbu ka Pojasu Gaze

RTV pre 16 minuta
Tramp naredio pripravnost za napad velikih razmera na Iran: Akcija trenutno „na čekanju“

Tramp naredio pripravnost za napad velikih razmera na Iran: Akcija trenutno „na čekanju“

Nedeljnik pre 1 sat
UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku - Izrael presreo 41 brod "Sumud flotile", još 10 nastavilo plovidbu ka Pojasu Gaze

UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku - Izrael presreo 41 brod "Sumud flotile", još 10 nastavilo plovidbu ka Pojasu Gaze

Euronews pre 21 minuta
Tramp odložio planirane napade na Iran

Tramp odložio planirane napade na Iran

Biznis.rs pre 1 sat
"Postoji vrlo dobra šansa" Tramp o postizanju sporazuma sa Iranom

"Postoji vrlo dobra šansa" Tramp o postizanju sporazuma sa Iranom

Večernje novosti pre 1 sat
Tramp: Odlaže se planirani napad na Iran na molbu regionalnih lidera

Tramp: Odlaže se planirani napad na Iran na molbu regionalnih lidera

NIN pre 2 sata
uživo Tramp: Odložen napad na Iran, postoji dobra šansa za dogovor, Teheran upozorava: Ne pravite strateške greške

uživo Tramp: Odložen napad na Iran, postoji dobra šansa za dogovor, Teheran upozorava: Ne pravite strateške greške

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokKatarDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Raste broj preminuli u epidemiji ebole u Kongu: Više od 500 zaraženih, 131 osoba umrla

Raste broj preminuli u epidemiji ebole u Kongu: Više od 500 zaraženih, 131 osoba umrla

N1 Info pre 1 minut
Epidemija ebole u Kongu se širi: Više od 130 mrtvih, SZO proglasila vanrednu situaciju

Epidemija ebole u Kongu se širi: Više od 130 mrtvih, SZO proglasila vanrednu situaciju

Euronews pre 1 minut
Ruski udari na Harkov, ima žrtava; Litvanija poziva NATO da napadne rusku eksklavu Kalinjingrad

Ruski udari na Harkov, ima žrtava; Litvanija poziva NATO da napadne rusku eksklavu Kalinjingrad

RTS pre 11 minuta
"Samoubilačka paranoja"; NATO će napasti Rusija iz dva pravca - eksklava Kalinjingrada će pasti?

"Samoubilačka paranoja"; NATO će napasti Rusija iz dva pravca - eksklava Kalinjingrada će pasti?

B92 pre 1 minut
Si, Tramp i Putin - "Mogao bi da zažali..."

Si, Tramp i Putin - "Mogao bi da zažali..."

B92 pre 6 minuta