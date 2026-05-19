Tramp odložio napade na Iran, tvrdi da su u toku „ozbiljni pregovori“

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da neće pokrenuti napade na Iran najavljene za danas te da je odluka je doneta na zahtev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Napadi su odloženi „jer su trenutno u toku ozbiljni pregovori“, a lideri navedenih država očekuju da će postići sporazum „koji je sasvim prihvatljiv za Sjedinjene Američke Države, kao i za sve zemlje na Bliskom istoku i šire“. „Najvažniji deo ovog sporazuma je da Iran neće dobiti nuklearno oružje!“ rekao je Tramp. Dodao je da je naredio šefovima vojnih odeljenja da budu spremni „za puni napad na Iran u svakom trenutku“ ako se ne postigne sporazum. Tramp je kasnije