Vasiljević o slučaju Senjak: Nema nedodirljivih, svi će biti procesuirani

Danas pre 5 sati  |  RTS
Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je za RTS da svi koji su umešani u slučaju „Senjak“ biće procesuirani.

Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije, istakao je Vasiljević. Potraga za telom A. N., koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku, i dalje traje, a u akciju su uključeni gotovo svi raspoloživi resursi bezbednosnih službi Srbije. Pripadnici Vojske Srbije i Žandarmerije pretražuju teren oko Jarkovačkog jezera kod Inđije. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je MUP-u da prikupi obaveštenja
Obustavljena potraga za telom Nešovića kod Jarkovačkog jezera, policija i vojska se povukli

Toplije, umereno oblačno, posle podne ponegde sa pljuskovima

