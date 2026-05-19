Vembenjama ispisao istoriju protiv šampiona i MVP-a: San Antonio slavio posle dva produžetka u finalu Zapadne konferencije NBA lige

Košarkaši San Antonija poveli su 1:0 u finalu Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu savladali Oklahomu 122:115 nakon dva produžetka.

San Antonio je predvodio Viktor Vembanjama sa 41 poena i 24 skoka, dok je Dilon Harper dodao 24 poena i čak sedam ukradenih lopti. Vembanjama je rešio pitanje pobednika u završnom minutu drugog produžetka sa dva atraktivna zakucavanja, od kojih je jedno bilo uz dodatno slobodno bacanje, čime je San Antonio oduzeo prednost domaćeg terena rivalu i peti put u šest međusobnih susreta ove sezone savladao Oklahomu. Dvocifren učinak kod San Antonija imali su i Stefon Kasl