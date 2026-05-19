Zamalo od gotovog – veresija: Partizan slavio protiv Zvezde na startu polufinalne serije ABA lige

Košarkaši Partizana su slavili kao domaćini protiv Crvene zvezde sa 100:94 (25:19, 27:27, 26:13, 22:35) u prvom meču polufinala ABA lige.

Na početku meča Zvezda je krenula dobro, ali posle 12:13 domaći su okrenuli na 17:13 i održavali su prednost do kraja meča. Na kraju raju prve četvrtine izabranici Đoana Penjaroje su vodili rezultatom 25:19. Partizan je održavao prednost tokom druge deonice, Zvezda je smanjila najviše na minus dva. Na veliki odmor se otišlo sa četiri poena crno-belih i plus šest (52:46). Serija grešaka Džereda Batlera donela je Partizanu prvu dvocifernu prednost, a posle par